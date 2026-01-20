В 2025 году продали рекордное количество Lamborghini

Главными хитами стали гибриды — суперкар Revuelto и кроссовер Urus. При этом больше всего машин приобрели жители Европы, Африки и Ближнего Востока: этот регион обеспечил 4650 отгрузок.

Цифры по моделям не раскрываются, но листы ожидания для многих расписаны на годы вперед. В следующем году компания может побить рекорд года нынешнего, так как клиентам начнут отгружать младшую модель Temerario.