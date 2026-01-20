Новости
В 2025 году продали рекордное количество Lamborghini

Это единственное подразделение Volkswagen AG, у которого дела идут хорошо.
Lamborghini продала рекордные 10 747 автомобилей. Нынешний показатель оказался на 60 единиц лучше прошлогоднего. Притом глава компании Стефан Винкельманн отметил, что достижение максимальных тиражей не является главной задачей марки, а нынешний показатель — результат продуманной маркетинговой стратегии.
Эмблема Lamborghini
© Lamborghini
Алексей Кованов
Главными хитами стали гибриды — суперкар Revuelto и кроссовер Urus. При этом больше всего машин приобрели жители Европы, Африки и Ближнего Востока: этот регион обеспечил 4650 отгрузок.

Цифры по моделям не раскрываются, но листы ожидания для многих расписаны на годы вперед. В следующем году компания может побить рекорд года нынешнего, так как клиентам начнут отгружать младшую модель Temerario.

