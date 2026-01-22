В 2025 году резко выросли продажи ушедших из России брендов

Лидером по поставкам стала Toyota с результатом в 28 761 автомобиль, что на 45% больше, чем в 2024 году; самой популярной моделью марки оказался кроссовер RAV4. На втором месте расположилась BMW с 16 721 проданной машиной (+42%), где чаще всего покупали модель X3. Замыкает тройку Mercedes-Benz, поставивший 9 416 автомобилей (+35%), наибольший спрос был на кроссовер GLC.

В то же время другие марки, импортируемые по схожей схеме, столкнулись с падением. Так, продажи Hyundai упали на 37%, а Kia — на 39%. Nissan практически сохранил прошлогодний уровень, увеличив продажи на 1,2%. Таким образом, даже без официального присутствия, гарантий и рекламы, автомобили Toyota, BMW и Mercedes-Benz сохраняют высокий спрос у покупателей.

Ранее сообщалось, что УАЗ может организовать сборку в Пакистане.