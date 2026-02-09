В AMG признали, что «пакет сока» под капотом C-класса был ошибкой

Опубликовано 09 февраля 2026, 11:271 мин.
В AMG признали, что «пакет сока» под капотом C-класса был ошибкойПокупатели холодно приняли двухлитровые C 43 и C 63
В Mercedes-AMG C-класса вернутся 6-цилиндровые моторы. Mercedes-AMG признал, что перевод мощных версий C-класса на четырёхцилиндровые двигатели объёмом 2 литра, был стратегической ошибкой. Теперь компания вынуждена менять стратегию, внедряя более крупные агрегаты.
© Mercedes-AMG
Нынешние Mercedes-AMG C 43 и GLC 43 будут отправлены на заслуженный покой. Им на смену придут Mercedes-AMG C 53 и GLC 53, которым будет адресована 3,0-литровая рядная «шестёрка» отдачей 443 л.с.
Обещаны лучший эмоциональный отклик, более чистый выхлоп и, конечно, .породистый звук. А пока машины С-класса по продажам проигрывают главному конкуренту — семейству BMW M3, и ремоторизация должна повысить спрос.
Ранее стало известно, что Mercedes впервые за 52 года стал «Автомобилем года». В Брюсселе огласили результаты европейского конкурса «Автомобиль года 2026» (Car of the Year 2026).
Источник:Carscoops
Автор:Алексей Кованов
