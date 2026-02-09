В AMG признали, что «пакет сока» под капотом C-класса был ошибкой

Нынешние Mercedes-AMG C 43 и GLC 43 будут отправлены на заслуженный покой. Им на смену придут Mercedes-AMG C 53 и GLC 53, которым будет адресована 3,0-литровая рядная «шестёрка» отдачей 443 л.с.

Обещаны лучший эмоциональный отклик, более чистый выхлоп и, конечно, .породистый звук. А пока машины С-класса по продажам проигрывают главному конкуренту — семейству BMW M3, и ремоторизация должна повысить спрос.