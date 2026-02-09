В автомобилях Zeekr обнаружена опасная для людей аномалия

Отзыв автомобилей зарегистрирован под официальным номером S2026M0023V. Кампания стартует 6 марта 2026 года. Её действие распространяется на часть электромобилей Zeekr 001 в модификации WE, произведённых с 8 июля 2021 по 18 марта 2024 года. Всего к проверке и возможному ремонту подлежит 38 277 транспортных средств.

Причина отзыва – часть автомобилей из-за несоответствия в производстве компонентов высоковольтной силовой батареи, могут со временем демонстрировать аномальное повышение внутреннего сопротивления батареи.

Это может привести к снижению производительности части силовых батарей, а в крайних случаях — к тепловому разгону силовой батареи, что представляет угрозу безопасности.

