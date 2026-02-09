Новости
Опубликовано 09 февраля 2026, 15:17
1 мин.

В автомобилях Zeekr обнаружена опасная для людей аномалия

В Китае отзывают Zeekr из-за неконтролируемого нагрева батареи. Процедура проводится в строгом соответствии с «Правилами об отзыве бракованной автомобильной продукции», а также связанными с ними регламентами по реализации подобных мероприятий.
Отзыв автомобилей зарегистрирован под официальным номером S2026M0023V. Кампания стартует 6 марта 2026 года. Её действие распространяется на часть электромобилей Zeekr 001 в модификации WE, произведённых с 8 июля 2021 по 18 марта 2024 года. Всего к проверке и возможному ремонту подлежит 38 277 транспортных средств.

Причина отзыва – часть автомобилей из-за несоответствия в производстве компонентов высоковольтной силовой батареи, могут со временем демонстрировать аномальное повышение внутреннего сопротивления батареи.

Это может привести к снижению производительности части силовых батарей, а в крайних случаях — к тепловому разгону силовой батареи, что представляет угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что экстремальные морозы превращают электромобили Evolute в кирпичи на ходу.

