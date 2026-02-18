В Белоруссии Belgee X50 теперь можно купить за 1,5 млн рублей

В базовой версии Standart стоимость автомобиля теперь составляет 57 900 белорусских рублей (1 555 000 российских). Для сравнения, в России минимальная цена вседорожника составляет 2 079 990, то есть разница превышает полмиллиона.

Кроме того, если внести 25% от стоимости машины, то на ближайшие 36 месяцев будет действовать кредитная ставка 8%. Правда, по истечению льготного периода процент по кредиту вырастет до 16,25%.