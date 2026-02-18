В Белоруссии Belgee X50 теперь можно купить за 1,5 млн рублей

Опубликовано 18 февраля 2026, 10:401 мин.
В Белоруссии Belgee X50 теперь можно купить за 1,5 млн рублейНа популярный кроссовер действует специальная акция
Белорусские дилеры ввели скидки на кроссовер Belgee X50. Как стало известно журналу Motor, до конца февраля продавцы предоставляют дополнительные скидки на сумму 4000 белорусских рублей — это 107 000 российских. Кроме того, в соседней стране действуют особые кредитные программы.
© Belgee
В базовой версии Standart стоимость автомобиля теперь составляет 57 900 белорусских рублей (1 555 000 российских). Для сравнения, в России минимальная цена вседорожника составляет 2 079 990, то есть разница превышает полмиллиона.
Кроме того, если внести 25% от стоимости машины, то на ближайшие 36 месяцев будет действовать кредитная ставка 8%. Правда, по истечению льготного периода процент по кредиту вырастет до 16,25%.
Между тем, завод Belgee обновил кроссовер X50. Автомобиль продемонстрировали президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время вручения заводу государственного «Знака качества». Belgee X50 получит новый четырехцилиндровый мотор и полезное оборудование.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Теги: