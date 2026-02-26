В Белоруссии Dongfeng Huge обновился раньше, чем в России

Опубликовано 26 февраля 2026, 17:251 мин.
В Белоруссии Dongfeng Huge обновился раньше, чем в РоссииПлюс есть разница и в ценах
В Белоруссии стартовали продажи обновлённых кроссоверов Dongfeng Huge. После обновления модель получила светящуюся перемычку между фарами, решётку радиатора антрацитового цвета, а также новые 19-дюймовые колёса. Салон, как выяснил журнал Motor, остался фактически нетронутым, но изменились некоторые нюансы. Техника также сохранила прежние конфигурации.
© Dongfeng
Кроссовер сохранил прежние габариты: длина — 4 720 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 702 мм, колёсная база — 2 825 мм, а дорожный просвет составляет 210 мм.
В России автомобиль оснащается 1,5-литровой бензиновой турбочетвёркой отдачей 197 л.с., которому ассистирует семиступенчатый «робот» Getrag. Привод — только передний.
У наших соседей мотор выдаёт 200 л.с., но имеет аналогичный крутящий момент — 305 Нм. В обоих случаях разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды.
Обновлённый Dongfeng Huge оценили в 89 500 белорусских рублей — это 2,4 млн рублей. В РФ дореформенный вариант 2025 года выпуска стоит минимум 2 799 900 рублей.
Кроме того, в Белоруссии стартовали продажи кроссовера за 1,3 млн рублей — это электрический Dongfeng Vigo.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Тег: