В Белоруссии Dongfeng Huge обновился раньше, чем в России

Плюс есть разница и в ценах

В Белоруссии стартовали продажи обновлённых кроссоверов Dongfeng Huge. После обновления модель получила светящуюся перемычку между фарами, решётку радиатора антрацитового цвета, а также новые 19-дюймовые колёса. Салон, как выяснил журнал Motor, остался фактически нетронутым, но изменились некоторые нюансы. Техника также сохранила прежние конфигурации.