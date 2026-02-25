Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 10:22
1 мин.

В Белоруссии стартовали продажи кроссовера за 1,3 млн рублей

Это электрический Dongfeng Vigo
В Белоруссии появился кроссовер Dongfeng Vigo. Стоимость новинки, как стало известно журналу Motor, составит 49 900 белорусских рублей — это 1,3 млн российских рублей. Специально для рынка соседней страны производитель внедрил полный набор обогревов: лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений и наружных зеркал.
Dongfeng Vigo
Dongfeng Vigo
© Dongfeng
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Переднеприводный кроссовер оснащен электромотором отдачей 163 л.с., который энергией снабжает батарея авторитетной компании CATL. Ёмкость аккумулятора составляет 51,87 кВт·ч, а запас хода равен 471 км по циклу CLTC.

Длина новинки — 4 306 мм, а размер колёсной базы — 2 715 мм. В списке достоинств заявлены полная оцинковка кузова, русификация медиасистемы и тепловой насос, благодаря которому «зимний» запас хода не должен отличаться от «летнего».

Любопытно, что сзади имеется откидной борт, что выдерживает нагрузку до 150 кг — это позволяет организовать своеобразную скамейку. Ещё одно любопытное решение — спинки передних сидений складываются назад, образуя диван.

Читайте на тему:

Кстати, в Белоруссии Belgee X50 теперь можно купить за 1,5 млн рублей: на популярный кроссовер действует специальная акция