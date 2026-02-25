В Белоруссии стартовали продажи кроссовера за 1,3 млн рублей

Переднеприводный кроссовер оснащен электромотором отдачей 163 л.с., который энергией снабжает батарея авторитетной компании CATL. Ёмкость аккумулятора составляет 51,87 кВт·ч, а запас хода равен 471 км по циклу CLTC.

Длина новинки — 4 306 мм, а размер колёсной базы — 2 715 мм. В списке достоинств заявлены полная оцинковка кузова, русификация медиасистемы и тепловой насос, благодаря которому «зимний» запас хода не должен отличаться от «летнего».

Любопытно, что сзади имеется откидной борт, что выдерживает нагрузку до 150 кг — это позволяет организовать своеобразную скамейку. Ещё одно любопытное решение — спинки передних сидений складываются назад, образуя диван.