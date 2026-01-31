Новости
В Белоруссии хэтчбек с автопилотом стоит 1 150 000 рублей

Об этом редакции журнала Motor рассказал дилер марки Dongfeng
В Белоруссии упали цены на хэтчбеки Dongfeng BOX. Электрическая пятидверка способна преодолеть 430 км по циклу CLTC благодаря батарее на 43,89 кВт·ч. В базовый набор оборудования включены автопилот второго уровня, система кругового обзора 540°, функция «прозрачного шасси», плюс автопарковщик. На старте продаж стоимость составляла 52 900 белорусских рублей, но сейчас упала до 42 900 (1 150 000 российских).
Алексей Кованов
Субкомпактный электрокар оснащается электромотором на передней оси, который выдает 95 л.с. Заявлен европейский порт быстрой зарядки CCS II Combo, который позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за восемь минут.

В оснащение модели, представленной в Белоруссии, входят русифицированная мультимедийная система, система автоматической парковки, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», климат-контроль.

Продолжают список комплекс электронных ассистентов, а из особенностей дизайна — выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика и безрамочные боковые стекла.

