В Белоруссии хэтчбек с автопилотом стоит 1 150 000 рублей

В Белоруссии хэтчбек с автопилотом стоит 1 150 000 рублейОб этом редакции журнала Motor рассказал дилер марки Dongfeng
Субкомпактный электрокар оснащается электромотором на передней оси, который выдает 95 л.с. Заявлен европейский порт быстрой зарядки CCS II Combo, который позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за восемь минут.
В оснащение модели, представленной в Белоруссии, входят русифицированная мультимедийная система, система автоматической парковки, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», климат-контроль.
Продолжают список комплекс электронных ассистентов, а из особенностей дизайна — выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика и безрамочные боковые стекла.
