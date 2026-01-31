В Белоруссии хэтчбек с автопилотом стоит 1 150 000 рублей

Субкомпактный электрокар оснащается электромотором на передней оси, который выдает 95 л.с. Заявлен европейский порт быстрой зарядки CCS II Combo, который позволяет пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов за восемь минут.

В оснащение модели, представленной в Белоруссии, входят русифицированная мультимедийная система, система автоматической парковки, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота», климат-контроль.

Продолжают список комплекс электронных ассистентов, а из особенностей дизайна — выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика и безрамочные боковые стекла.