В Белоруссии Lada Iskra будет стоить 1 150 000 рублей

В Белоруссии базовой версией заявлена Life. Она включает кондиционер, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, а также ESP.

Продолжают список электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, датчики света и дождя и стальные 15-дюймовые колеса.

Самый доступный седан оснащается 90-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой. Для сравнения, в России такой вариант предлагается за 1 347 000.