Опубликовано 25 февраля 2026, 13:20
1 мин.

В Белоруссии Lada Iskra будет стоить 1 150 000 рублей

Новинка выходит на рынок соседней страны
В Белоруссии стартовали официальные продажи Lada Iskra. Как стало известно журналу Motor, в ближайшие 3 месяца дилеры российской марки будут продавать новинку по специальной цене 42 900 белорусских рублей — это 1 150 000 российских рублей (по текущему курсу). Затем цены изменятся.
Lada Iskra
Lada Iskra
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В Белоруссии базовой версией заявлена Life. Она включает кондиционер, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, а также ESP.

Продолжают список электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, датчики света и дождя и стальные 15-дюймовые колеса.

Самый доступный седан оснащается 90-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой. Для сравнения, в России такой вариант предлагается за 1 347 000.

