В Белоруссии Lada Iskra будет стоить 1 150 000 рублей

Опубликовано 25 февраля 2026, 13:201 мин.
В Белоруссии Lada Iskra будет стоить 1 150 000 рублейНовинка выходит на рынок соседней страны
В Белоруссии стартовали официальные продажи Lada Iskra. Как стало известно журналу Motor, в ближайшие 3 месяца дилеры российской марки будут продавать новинку по специальной цене 42 900 белорусских рублей — это 1 150 000 российских рублей (по текущему курсу). Затем цены изменятся.
© АвтоВАЗ
В Белоруссии базовой версией заявлена Life. Она включает кондиционер, подогрев передних сидений, фронтальные подушки безопасности, а также ESP.
Продолжают список электроусилитель руля, передние электростеклоподъёмники, центральный замок, датчики света и дождя и стальные 15-дюймовые колеса.
Самый доступный седан оснащается 90-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой. Для сравнения, в России такой вариант предлагается за 1 347 000.
АвтоВАЗ готовит рестайлинг внедорожника Lada Niva Travel. В среднесрочной перспективе легендарный автомобиль начнут комплектовать светодиодными фарами.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
Тег:
#Lada