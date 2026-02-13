В Белоруссии можно купить нового «китайца» за миллион рублей

Цену удалось снизить благодаря установке тягового аккумулятора меньшей ёмкости: с ней электрокар способен преодолеть 330 км пути вместо 430 км (по циклу CLTC).

Впрочем, благодаря скидкам, которые введены дистрибьютором, более «дальнобойный» вариант сейчас реально приобрести за 39 900 белорусских рублей (1,1 млн российских).

По размерам Dongfeng BOX является представителем B-класса: длина — 4030 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1570 мм, а колёсная база — 2660 мм.

Даже базовая версия отличается богатым оснащением, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения, большой центральный тачскрин и многое другое.