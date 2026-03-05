В Белоруссии новый Lixiang теперь можно купить за 4 млн рублей

Белорусский дистрибьютор Li Auto объявил распродажу автомобилей. Официальный дистрибьютор компании Li Auto на территории Белоруссии снизил цены на гибридные кроссоверы Li L6, Li L7 и Li L9. Размер дисконта, как стало известно журналу Motor, составляет от 24,5 до 47,5 тыс. белорусских рублей (от 650 тыс. до 1,3 млн российских). С чем связана неожиданная распродажа дилерских стоков, не уточняется.