Опубликовано 05 марта 2026, 15:531 мин.
В Белоруссии новый Lixiang теперь можно купить за 4 млн рублей
Белорусский дистрибьютор Li Auto объявил распродажу автомобилей. Официальный дистрибьютор компании Li Auto на территории Белоруссии снизил цены на гибридные кроссоверы Li L6, Li L7 и Li L9. Размер дисконта, как стало известно журналу Motor, составляет от 24,5 до 47,5 тыс. белорусских рублей (от 650 тыс. до 1,3 млн российских). С чем связана неожиданная распродажа дилерских стоков, не уточняется.
Итоговые цены таковы:
- Li L6 Max (408 л.с.) — от 146 тыс. белорусских рублей (3,9 млн российских); в РФ — от 7,3 млн рублей.
- Li L7 Ultra (449 л.с.) — от 193,9 тыс. белорусских рублей (5,2 млн российских); в РФ — от 9,5 млн рублей.
- Li L9 Ultra — от 279 тыс. BYN (7,5 млн российских); в РФ — от 10,8 млн рублей.
Таким образом, у наших соседей китайские кроссоверы стоят существенно дешевле.
Между тем, в Китае показали новый кроссовер Li Auto L9. Флагманская модель L9 Livis призвана подогреть интерес после появления сильных конкурентов.
Новинка получила полноуправляемое шасси, позволяющее уменьшить радиус поворота, а также медиасистему, отличающуюся повышенной вычислительной мощностью.