В Белоруссии постепенно откажутся от 92-го бензина

«Если пять лет назад 92-й занимал около 60% продаж, то сейчас ситуация изменилась в пользу 95-го. В столице соотношение примерно 80% на 20% в пользу 95-го, а в регионах может быть 50 на 50», — поделился статистикой Сергей Каморников.

«Мы, скорее всего, придём к тому, что 92-й бензин постепенно уйдёт с рынка Беларуси как отдельный вид топлива. Думаю, что это произойдёт не ранее 2028 года. И в этом случае останутся 95-й, 98-й и 100-й, — отметил заместитель генерального директора «Белоруснефти».