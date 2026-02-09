В Белоруссии продают 1/3 в праве собственности на мотоцикл «Ява»

У байка 1974 года выпуска сохранились оригинальная коляска и советские номера

Третью часть в праве собственности на мотоцикл «Ява» выставили на торги. Продать арестованную долю по системе торгов государственное «Белюробеспечение» пыталось четыре раза: всё это время потенциальные покупатели вели ожесточённую борьбу, но по итогу победитель не выкупал выигранный лот. Можно предположить, что новоиспечённому владельцу актива не удавалось договориться с хозяевами других долей.