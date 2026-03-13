Новости
Опубликовано 13 марта 2026, 20:46
1 мин.

В Белоруссии Rolls‑Royce Ghost можно купить за 7 млн рублей, но есть нюанс

В Белоруссии выставили на аукцион арестованный Rolls‑Royce Ghost. Седан 2012 года носит статус арестованного имущество, где должником выступает ООО «Техноспецтрейдинг». Начальная цена автомобиля составляет 265 тыс. белорусских рублей (7,2 млн российских рублей). Торги назначены на 7 апреля, и нельзя исключать, что участники аукциона захотят заплатить большую сумму, чем предлагает организатор.
Rolls‑Royce Ghost
© Rolls‑Royce
Алексей Кованов
При покупке лота будущий владелец должен учитывать важный нюанс: комплектность и работоспособность автомобиля не проверялись. Так что новоиспечённый хозяин (если таковой найдётся) должен быть готов ко всевозможным сюрпризам.

Для справки отметим, что это поколение было построено на базе BMW 7-серии (в кузове F01). Впрочем, унаследовав баварскую архитектуру, британский автомобиль оказался крупнее донора по всем направлениям.

Силовым агрегатом, в свою очередь, поделилась флагманская версия баварской «семёрки» — это двигатель V12 объемом 6,6 литра и 8-диапазонная автоматическая коробкой передач ZF. Привод — строго задний.

Читайте на тему:

Между тем, в Белоруссии стартовали продажи автомобилей новой марки «Цинлин». Qingling Motors — это китайско-японский автопроизводитель, 20% акций которого принадлежат компании Isuzu.

Источник:«Белробеспечение»
Тег:
#Rolls-Royce