В Белоруссии стартовали продажи автомобилей новой марки «Цинлин»

Qingling Motors — это китайско-японский автопроизводитель, 20% акций которого принадлежат компании Isuzu, поэтому базой пикапу Qingling Taga H послужил предоставленный совладельцем Isuzu D-Max.

В топовом исполнении автомобиль стоит около $ 55 тыс. (4,3 млн рублей). В этом случае покупатель получит машину со стандартным грузовым отсеком (1485×1540×480 мм).

В длиннобазной версии, которую также планирует предлагать дилер, размер багажника составляет 1800×1540×480 мм. Кроме того, для заказа доступна механическая коробка передач.

Главным конкурентом «Цинлина» на белорусском рынке выступит китайский JAC T9, который располагает схожими габаритами и автоматической трансмиссией.