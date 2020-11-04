Mercedes-Benz V-Class получил пневматическую подвеску Airmatic: фирменная опция, хорошо известная по другим моделям марки, станет доступна для минивэна, начиная с 2021 модельного года. Она обеспечит автомобилю постоянный дорожный просвет независимо от нагрузки и дорожных условий путём применения индивидуальных характеристик демпфирования для каждого колеса. Как и многие другие адаптивные подвески на рынке, Airmatic позволит выбирать из различных режимов движения, которые отличаются набором предустановленных параметров.
К примеру, в режиме Comfort автомобиль поддерживает стандартный дорожный просвет на скорости до 110 километров в час, после чего подвеска автоматически опускается на 10 миллиметров. Программа Lift, наоборот, приподнимает минивэн на 35 миллиметров на скорости до 30 километров в час. Mercedes-Benz обещает, что Airmatic также будет доступен для электрического фургона EQV, а также моделей Vito и eVito в пассажирских конфигурациях. Пневматическая подвеска обеспечит им «непревзойдённое качество езды», уверяет производитель.