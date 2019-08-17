Посмотрите на дизельный минивэн, который стоит дороже Ferrari 488

Внешне V-Class от Brabus легко отличить по логотипу на радиаторной решётке, серым контрастным накладкам на переднем бампере, фирменным 19-дюймовым пятиспицевым дискам и паре двустволок выхлопной системы. Под капотом доработанный 4-цилиндровый дизель, который выдаёт 235 лошадиных сил — почти столько же, сколько на обновлённом V-Class версии V 300. Первую сотню тюнинговый минивэн набирает за 8,8 секунды и может разогнаться до 210 километров в час.