Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:59

Посмотрите на дизельный минивэн, который стоит дороже Ferrari 488

Тюнинг-ателье Brabus подготовило люксовую версию Mercedes-Benz V-Class

© Brabus
Немецкие специалисты по доводке Mercedes-Benz из коллектива Brabus показали новый вариант доработки V-Class. Роскошный офис на колёсах, спроектированный вокруг удлинённого минивэна версии V 250 d, отличается спортивным обвесом, полностью перекроенным салоном и базовой ценой почти в 300 тысяч евро.

Внешне V-Class от Brabus легко отличить по логотипу на радиаторной решётке, серым контрастным накладкам на переднем бампере, фирменным 19-дюймовым пятиспицевым дискам и паре двустволок выхлопной системы. Под капотом доработанный 4-цилиндровый дизель, который выдаёт 235 лошадиных сил — почти столько же, сколько на обновлённом V-Class версии V 300. Первую сотню тюнинговый минивэн набирает за 8,8 секунды и может разогнаться до 210 километров в час.

>
Reload
1 / 2

Главное в роскошном фургоне — оформление салона. Специалисты готовы сконфигурировать пространство по вкусу клиента, предлагая мультиконтурные кресла из кожи Nappa с подогревом, вентиляцией и массажем, электрические шторы на окнах, подстаканники с охлаждением и подогревом, приставку PlayStation 4 Slim, точку доступа к интернету, спутниковое телевидение и телевизор с диагональю в 21,5 дюйма.

>
Reload
1 / 5

Для удобства пользования гаджетами каждому пассажиру доступны несколько USB-портов и индивидуальная лампа для чтения. Погасив штатные источники света, обитатели салона смогут насладиться эффектом звёздного неба Brabus и амбиентной подсветкой.

Окончательная цена доработок зависит от персонализации и используемых материалов. Опытный образец Brabus оценил в 296 395 евро (около 21 миллиона 900 тысяч рублей по текущему курсу) — почти на 2 миллиона рублей дороже уходящего купе Ferrari 488 GTB. Для сравнения базовый Mercedes-Benz V-Сlass в России оценивается в 3 миллиона 356 тысяч рублей.

Источник: carscoops.com