Посмотрите на дизельный минивэн, который стоит дороже Ferrari 488

Внешне V-Class от Brabus легко отличить по логотипу на радиаторной решётке, серым контрастным накладкам на переднем бампере, фирменным 19-дюймовым пятиспицевым дискам и паре двустволок выхлопной системы. Под капотом доработанный 4-цилиндровый дизель, который выдаёт 235 лошадиных сил — почти столько же, сколько на обновлённом V-Class версии V 300. Первую сотню тюнинговый минивэн набирает за 8,8 секунды и может разогнаться до 210 километров в час.
Главное в роскошном фургоне — оформление салона. Специалисты готовы сконфигурировать пространство по вкусу клиента, предлагая мультиконтурные кресла из кожи Nappa с подогревом, вентиляцией и массажем, электрические шторы на окнах, подстаканники с охлаждением и подогревом, приставку PlayStation 4 Slim, точку доступа к интернету, спутниковое телевидение и телевизор с диагональю в 21,5 дюйма.
Для удобства пользования гаджетами каждому пассажиру доступны несколько USB-портов и индивидуальная лампа для чтения. Погасив штатные источники света, обитатели салона смогут насладиться эффектом звёздного неба Brabus и амбиентной подсветкой.
Окончательная цена доработок зависит от персонализации и используемых материалов. Опытный образец Brabus оценил в 296 395 евро (около 21 миллиона 900 тысяч рублей по текущему курсу) — почти на 2 миллиона рублей дороже уходящего купе Ferrari 488 GTB. Для сравнения базовый Mercedes-Benz V-Сlass в России оценивается в 3 миллиона 356 тысяч рублей.