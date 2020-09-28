12:51

В России шестой раз отзывают Meredes-Benz V-Class

Немецкая марка стала рекордсменом по количеству отзывов в 2020 году

Mercedes-Benz V-Class 2014-н.в. © wheelsage.org
Лиза Будрина
Только за последние два месяца Росстандарт согласовал шесть отзывов Meredes-Benz V-Class, проданных в России, а общее количество отзывных кампаний, проведённых маркой в стране с начала года, приближается к отметке 30. На этот раз ремонт потребовался 18 экземплярам V-Class, проданным с сентября 2014 года по ноябрь 2019 года.

Причиной отзыва стала некорректно проведенная актуализация программного обеспечения. В рамках новой кампании на указанных автомобилях бесплатно переустановят ПО, после чего показатели выброса закиси азота в условиях реальной эксплуатации должны улучшиться.

Ранее в августе у V-Class находили и другие дефекты. В частности, модель отзывали из-за не затянутых должным образом болтов, соединяющих основание каркаса кресла слева с полом кузова и из-за подголовников задних сидений со стойками от других моделей.

Какие машины отзывали в России из-за дефектов

В середине августа в ремонт направили 45 экземпляров V-Class из-за задних подголовников с некорректной нижней конструкцией, а до этого девять машин из-за возможного отслоения обивки подголовников от крепежных стоек. Ещё девяти автомобилям понадобился ремонт втулки сдвижной двери справа, которая может иметь электрическую неисправность.

Источник: Росстандарт