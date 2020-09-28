В России шестой раз отзывают Meredes-Benz V-Class

Причиной отзыва стала некорректно проведенная актуализация программного обеспечения. В рамках новой кампании на указанных автомобилях бесплатно переустановят ПО, после чего показатели выброса закиси азота в условиях реальной эксплуатации должны улучшиться.

Ранее в августе у V-Class находили и другие дефекты. В частности, модель отзывали из-за не затянутых должным образом болтов, соединяющих основание каркаса кресла слева с полом кузова и из-за подголовников задних сидений со стойками от других моделей.