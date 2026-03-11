В Елабуге началась сборка прототипов обновлённого Aurus Senat

«Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера — завода „Соллерс“, где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus», — отметил в беседе представитель компании.

Он также добавил, что автомобили люкс-сегмента изначально являются эксклюзивным продуктом. Ограниченный тираж в сочетании с высоким качеством исполнения — это осознанная стратегия, соответствующая мировым стандартам.

По словам представителя компании Aurus, в мировой истории лишь единицы люксовых автобрендов смогли состояться — и каждый из них прошёл путь в десятилетия. Первый российский автомобиль класса люкс Aurus уже преодолел дистанцию от разработки до серийного производства. Впереди — не менее масштабные задачи: развитие в русле лидерства и укрепление технологического суверенитета страны.

Все модели семейства Aurus базируются на Единой модульной платформе, которая создана инженерами ФГУП «НАМИ» и не имеет мировых аналогов.

