В электрокарах Tesla замена батареи может стоить вдвое дороже машины

В фирменном сервисном центре подсчитали стоимость работ — 23 262 долларов, включая 18 000 долларов за саму батарею. Однако аналогичные «Теслы» 2013 года сейчас стоят 10−15 тысяч.

Понятно, что при таких вводных заниматься заменой аккумулятора, не самое логичное занятие. И даже если выбрать 60-киловаттный аккумулятор, стоимость работ составит 13 830 долларов.