Опубликовано 26 января 2026, 11:32
В электрокарах Tesla замена батареи может стоить вдвое дороже машины

Так что ремонт автомобиля может оказаться сомнительной затеей.
Замена аккумулятора в Tesla Model S может вдвое превышать рыночную стоимость электромобиля. Американский владелец подержанного седана Tesla Model S, оборудованного 60-киловаттной батареей, задумался над установкой тягового аккумулятора ёмкостью 90 кВт·ч. Однако расчёты показали, что новый источник питания обойдётся сразу вдвое дороже, чем сейчас стоит сама машина.
© Tesla
Алексей Кованов
В фирменном сервисном центре подсчитали стоимость работ — 23 262 долларов, включая 18 000 долларов за саму батарею. Однако аналогичные «Теслы» 2013 года сейчас стоят 10−15 тысяч.

Понятно, что при таких вводных заниматься заменой аккумулятора, не самое логичное занятие. И даже если выбрать 60-киловаттный аккумулятор, стоимость работ составит 13 830 долларов.

По данным национальногно цикла CLTC, заднеприводный Model 3+ Long Range способен проехать солидные 830 километров на одной зарядке.