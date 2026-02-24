В электромобилях Volvo EX30 обнаружили серьезную неисправность

Проблемные батареи были произведены совместным предприятием Geely — Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Хотя точная природа дефекта не раскрывается, известно, что он связан с высоким уровнем заряда. В компании заявляют, что проблема уже устранена на производстве.

Всем владельцам попавших под отзывную кампанию автомобилей настоятельно рекомендуется до визита в сервис ограничить заряд батареи до 70%. Это временная мера, которая, по заверению Volvo, позволит полностью исключить риск возгорания.

Дополнительно водителям советуют парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от зданий и других машин.

Ранее в России сертифицировали два кроссовера Jeland.