В финском порту выдры погрызли проводку у 25 новых автомобилей

Работники порта были вынуждены обратиться в местный центр охраны дикой природы за специальным разрешением на отлов выдр, которые портят автомобили. Для порта это не первая подобная ситуация. В апреле прошлого года оператор получал разрешение на отлов двух особей, тогда удалось поймать лишь одну выдру, однако это не решило проблему — порча автомобилей продолжилась.

Выдры залезали под капот автомобилей, где повреждали изоляцию и ковровые покрытия, а также оставляли экскременты, природный мусор и стойкий запах. Объяснения такому необычному поведению животных пока не найдено.

