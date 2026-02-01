Опубликовано 01 февраля 2026, 12:301 мин.
В финском порту выдры погрызли проводку у 25 новых автомобилей
В финском порту выдры массово грызут проводку у новых автомобилей. По данным Maaseudun Tulevaisuus, в порту Ханко расположен склад, на котором хранится 10 тыс. машин без пробега, которые должны отправиться дилерам. Отмечается, что общий ущерб от действий зверей превысил 200 тысяч евро.
© Colin Seddon/Shutterstock/FOTODOM
Работники порта были вынуждены обратиться в местный центр охраны дикой природы за специальным разрешением на отлов выдр, которые портят автомобили. Для порта это не первая подобная ситуация. В апреле прошлого года оператор получал разрешение на отлов двух особей, тогда удалось поймать лишь одну выдру, однако это не решило проблему — порча автомобилей продолжилась.
Выдры залезали под капот автомобилей, где повреждали изоляцию и ковровые покрытия, а также оставляли экскременты, природный мусор и стойкий запах. Объяснения такому необычному поведению животных пока не найдено.
