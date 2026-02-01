Опубликовано 01 февраля 2026, 10:551 мин.
В США на трассе столкнулись 60 автомобилей
В США 60 автомобилей стали участниками массового ДТП из-за тумана. Инцидент произошел на одном из калифорнийских шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожный патруль штата.
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
«Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях», — говорится в сообщении патруля.
По предварительным данным, несколько человек в результате инцидента получили травмы легкой и средней степени тяжести. Как указывает телеканал ABC, масштабная авария произошла в условиях сложной видимости, вызванной плотным туманом.
Местное подразделение телеканала ABC, KFSN, уточняет, что десять пострадавших были доставлены для получения медицинской помощи в одну из больниц региона.
