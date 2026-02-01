В США на трассе столкнулись 60 автомобилей

«Патруль находится на месте столкновения 59 автомобилей на шоссе 99. Дорога заблокирована в обоих направлениях», — говорится в сообщении патруля.

По предварительным данным, несколько человек в результате инцидента получили травмы легкой и средней степени тяжести. Как указывает телеканал ABC, масштабная авария произошла в условиях сложной видимости, вызванной плотным туманом.

Местное подразделение телеканала ABC, KFSN, уточняет, что десять пострадавших были доставлены для получения медицинской помощи в одну из больниц региона.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.