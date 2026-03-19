В Госдуме предложили кардинально изменить систему ОСАГО

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее — либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб]. А если в семье один автомобиль и несколько водителей, то тогда полис уже привязывается к конкретному транспортному средству, и управляют им все члены семьи, вписанные в этот полис», — предложил депутат.

Депутат отметил, что схожий законопроект уже вносился в Госдуму ранее, но не нашел поддержки. Тем не менее, по его мнению, «в этом направлении надо двигаться, и рано или поздно мы к этому придем». Особую актуальность идее придает ситуация со средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Сейчас обязательной страховки для поездок на электросамокатах нет, а сервисы кикшеринга подключают ее добровольно. Введение персональной страховки ответственности для граждан, по мнению Нилова, могло бы сократить число конфликтов, когда пострадавший в ДТП с самокатом не может получить компенсацию.

