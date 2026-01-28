В Госдуме предложили упростить регистрацию тюнинга автомобилей

Парламентарии указали, что действующий порядок оформления переоборудования транспортных средств является сложным, многоэтапным и зачастую требует значительных временных и финансовых затрат. Это, по их мнению, вынуждает многих автовладельцев отказываться от официального оформления тюнинга, что способствует развитию нелегального рынка таких услуг.

В обращении содержится предложение подготовить изменения в нормативные акты, направленные на упрощение регистрации изменений конструкции автомобилей. В частности, депутаты считают возможным пересмотреть и оптимизировать этапы процедуры, исключив необходимость согласования косметических доработок, не влияющих на безопасность, и перевести такую процедуру на уведомительный порядок.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры позволят снизить бюрократическую нагрузку на подразделения ГИБДД, сократить объем нелегального тюнинга, а также повысить качество работ и общий уровень безопасности на дорогах.

