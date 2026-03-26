Опубликовано 26 марта 2026, 11:141 мин.
В Госдуме придумали, как избавить продавцов авто от несправедливых штрафов
В ГД предложили не направлять штрафы бывшему владельцу сразу после продажи авто. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
© нейросеть
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих: запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение установленного 10-дневного срока после заключения договора купли-продажи», — сказано в документе.
Инициатива также предусматривает, что факт продажи будут фиксировать через «Госуслуги» или систему МВД в день подписания договора. После подачи уведомления о сделке и до завершения перерегистрации штрафы перестанут автоматически приходить бывшему владельцу. Авторы уверены, что это снизит нагрузку на добросовестных граждан и сократит количество жалоб и судебных споров.
Источник:РИА Новости
Автор:Арина Лысенко