Опубликовано 26 марта 2026, 10:501 мин.
В России стартовали продажи минивэнов Sollers по цене 2 250 000 рублей
Марка Sollers открыла продажи минивэнов SF1. В базовой комплектации заявлены фронтальные подушки безопасности, АБС, дисковые тормоза, кондиционер, задние датчики парковки, штатная аудиосистема, противотуманные фары и светодиодные ходовые огни. Бонусом идут подогревы руля, передних сидений, зеркал и форсунок омывателя.
Sollers SF1 оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач (аналогичную связку можно встретить на кроссоверах «Москвич 3»).
Новинка российского производства предназначена для перевозки шести пассажиров. Важная особенность модели — это габаритная высота 1,9 м, что позволяет заезжать на подземные паркинги.
Автомобиль включён в перечень транспортных средств, утверждённый Министерством промышленности и торговли РФ, для работы в сервисах такси.
Ранее стало известно, что пикапы Sollers и УАЗ получат защитное покрытие нового поколения. На ульяновской индустриальной площадке группы «Соллерс» начнёт работать новая камера по нанесению поликарбамида.
