В России стартовали продажи минивэнов Sollers по цене 2 250 000 рублей

Sollers SF1 оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач (аналогичную связку можно встретить на кроссоверах «Москвич 3»).

Новинка российского производства предназначена для перевозки шести пассажиров. Важная особенность модели — это габаритная высота 1,9 м, что позволяет заезжать на подземные паркинги.

Автомобиль включён в перечень транспортных средств, утверждённый Министерством промышленности и торговли РФ, для работы в сервисах такси.