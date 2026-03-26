В Казахстане Changan CS75 Plus стоит на 2 млн рублей дешевле, чем в России

Так, в Казахстане новый Changan CS75 Plus можно купить за 12,9 млн тенге, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей. Столько дилеры Казахстана просят за полноприводный вариант кроссовера с 235-сильным 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в комплектации Luxe. Автомобиль 2025 года выпуска, без учета скидок.

В России Changan CS75 Plus в аналогичной комплектации Люкс предлагается за 4,2 млн рублей. В официальном прайс-листе Changan указывается, что это рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2025 года производства. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 2 млн рублей или 48%.

Топовая версия Changan CS75 Plus в комплектации Tech в Казахстане стоит 13,5 млн тенге (2,3 млн рублей), в России машина в похожем исполнении Техно обойдется в 4,3 млн рублей. Разница также превышает 2 млн рублей (48%). В целом, цены на кроссовер в союзном государстве стартуют от 11,1 млн тенге (от 1,9 млн рублей).

