Опубликовано 15 мая 2026, 07:331 мин.
В Казахстане минивэн JAC RF8 стоит на 2,2 млн рублей дешевле, чем в России
Motor сравнил стоимость минивэна JAC RF8 в Казахстане и России. В республике стартовали продажи минивэна JAC RF8. Стоимость новинки составляет 18,9 млн тенге, то есть 2,9 млн рублей. 7-местная машина оснащена 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 253 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.
© JAC
В России, как изучил журнал Motor, минивэн стоит минимум 5,1 млн рублей. Таким образом, разница между ценами в двух соседствующих странах составляет 2,2 млн рублей.
Наполнение комплектаций идентично. В набор оборудования включены трёхзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема, электропривод сдвижных дверей и многое другое.
Длина минивэна JAC RF8 равна 5215 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1830 мм. Размер колёсной базы — 3100 мм, дорожный просвет — 180 мм.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
#JAC