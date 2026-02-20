В Казахстане нашли и теперь продают великолепно сохранившуюся «Ауди-Селёдку»

Автомобиль 1981 года выпуска выставлен на продажу в Казахстане. Продавец планирует выручить за хорошо сохранившийся седан 5 млн тенге — это около 800 тыс. рублей.

«Сотка» второго поколения выпускалась в период с 1976 по 1982 годы. За это время с завода Audi в немецком Неккарзульме вышел 988 581 экземпляр модели.

Кузов заметно увеличился в сравнении с первой генерацией — 4 695 мм в длину (прибавка 105 мм). Ширина достигла 1 768 мм (+39 мм), при этом автомобиль стал ниже на 39 мм — 1 390 мм.