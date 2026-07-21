В Казахстане появятся автобусы собственного производства на импортных агрегатах

Отмечается, что это будут уникальные разработки, но технологическими партнёрами выступят китайские компании. В качестве агрегатной бызы выступят компоненты ведущих мировых производителей.

Для производства дизельных и газовых автобусов 12-метрого габарита планируется применять автоматические коробки передач Alisson, ведущие мосты ZF и тормозные системы Wabco.

Что касается аккумуляторного исполнения, то агрегаты, тяговую батарею и силовую установку предоставит китайская компания BYD. Ёмкость аккумулятора составит 416 кВт·ч.

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