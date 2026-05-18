В Казахстане стартовали продажи большого Changan за миллион рублей

Changan Eado Plus будет стоить в Казахстане миллион рублей. В соседней республике стоимость базовой версии седана Changan Eado Plus составит 7 млн тенге, то есть менее 1,1 млн рублей. Это журнал Motor выяснил, изучив прайс-листы новинки. В продажу пошла модификация со 103-сильным 1, 5-литровым атмосферным двигателем, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.