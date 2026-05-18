Опубликовано 18 мая 2026, 12:05
В Казахстане стартовали продажи большого Changan за миллион рублей

Changan Eado Plus будет стоить в Казахстане миллион рублей. В соседней республике стоимость базовой версии седана Changan Eado Plus составит 7 млн тенге, то есть менее 1,1 млн рублей. Это журнал Motor выяснил, изучив прайс-листы новинки. В продажу пошла модификация со 103-сильным 1, 5-литровым атмосферным двигателем, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.
Changan Eado Plus
Алексей Кованов
Changan Eado Plus — это седан среднего класса. Его длина — 4730 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1505 мм, а размер колёсной базы — 2700 мм. По формату модель напоминает Skoda Octavia актуального поколения A8.

В единственную комплектацию Comfort включены система курсовой устойчивости, обогрев передних сидений, 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

В перечень оборудования также входят четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроники, система бесключевого доступа. Но обивка сидений — тканевая, а регулировки — механические.

