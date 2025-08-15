В Казахстане стартуют продажи электрокроссовера BYD Sealion 7

В Казахстане стартуют продажи электрокроссовера BYD Sealion 7Этот среднеразмерный новичок пополняет ряды трёх электромобилей и одного гибрида марки, представленных в этой стране
Sealion 7 построен на передовой платформе e-Platform 3.0 Evo. Узнаваемый дизайн в стиле Ocean Series имеет силуэт с покатой крышей, узкую светодиодную оптику и выдвижные дверные ручки. Длина автомобиля составляет 4 830 миллиметров, ширина – 1 925 миллиметров, высота – 1 620 миллиметров, колёсная база равна 2 930 миллиметрам.
В салоне, рассчитанном на пятерых, внимание привлекает большой 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы с функцией поворота на 90 градусов. Приборная панель представлена 10,25-дюймовым цифровым дисплеем.
Казахстанским покупателям предложат две версии. Базовая «567 KM Flagship» оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 313 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час возможен за 6,7 секунды. Топовая полноприводная «AWD 542 KM Flagship» имеет два мотора суммарной мощностью 530 лошадиных сил. До 100 километров в час разгон осуществляется всего за 4,5 секунды. Обе комплектации используют тяговую батарею ёмкостью 82,5 киловатт-часа, обеспечивающую запас хода от 542 до 567 километров по циклу NEDC.
Стартовая цена заднеприводной версии установлена на уровне 20,39 миллиона тенге (около 3 миллионов рублей). За эти деньги покупатель получит 19-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему Dynaudio с 12 динамиками, панорамную крышу, сиденья из экокожи, электропривод багажника и встроенный видеорегистратор.
Полноприводный вариант обойдётся в 22,49 миллиона тенге (около 3,3 миллиона рублей), но в этом случае у машины будут 20-дюймовые диски, кожаная обивка Nappa, проекционный дисплей и бесконтактное открывание багажника.
Отмечается, что в соседнем Узбекистаном, где Sealion 7 уже продается, базовая версия стоит 451,1 миллиона сумов (около 2,9 миллиона рублей). Полноприводная версия обойдётся в 503 миллиона сумов (около 3,2 миллиона рублей). Нехитрая математика даёт право заключить, что в Казахстане модель стоит несколько дороже, чем в соседней стране.