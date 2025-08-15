В Казахстане стартуют продажи электрокроссовера BYD Sealion 7

Стартовая цена заднеприводной версии установлена на уровне 20,39 миллиона тенге (около 3 миллионов рублей). За эти деньги покупатель получит 19-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему Dynaudio с 12 динамиками, панорамную крышу, сиденья из экокожи, электропривод багажника и встроенный видеорегистратор.

Полноприводный вариант обойдётся в 22,49 миллиона тенге (около 3,3 миллиона рублей), но в этом случае у машины будут 20-дюймовые диски, кожаная обивка Nappa, проекционный дисплей и бесконтактное открывание багажника.

Отмечается, что в соседнем Узбекистаном, где Sealion 7 уже продается, базовая версия стоит 451,1 миллиона сумов (около 2,9 миллиона рублей). Полноприводная версия обойдётся в 503 миллиона сумов (около 3,2 миллиона рублей). Нехитрая математика даёт право заключить, что в Казахстане модель стоит несколько дороже, чем в соседней стране.