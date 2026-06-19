Опубликовано 19 июня 2026, 07:121 мин.
В Казахстане стартуют продажи Nissan Qashqai второго поколения
Nissan Qashqai второго поколения официальной выйдет на рынок Казахстана. Кроссоверы планируют поставлять из Китая, где старый Qashqai по-прежнему продаётся под названием Nissan Qashqai Glory. Переднеприводная машина укомплектована 2-литровым 149-сильным атмосферником и вариатором. Об этом сообщает издание Колёса.kz.
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В основе знакомая россиянам итерация: у нас подобный вариант собирали до 2022 года. В 2024-м после очередного рестайлинга китайский Nissan Qashqai обрёл приставку Glory, обзавелся другой оптикой, решёткой радиатора и бамперами, а также отличился более современным салоном.
Рестайлинг преобразил салон: у медиасистемы появился «парящий» широкоформатный тачскрин, изменились блок управления климатом и центральные дефлекторы. Изнутри Nissan Qashqai стал гораздо современнее, при этом излишней цифровизации нет.
Представители Nissan уточнили, что жители Казахстана получат особую версию модели, которая будет отличаться дополнительными опциями вроде подогревов.
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