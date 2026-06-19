В Казахстане стартуют продажи Nissan Qashqai второго поколения

Рестайлинг преобразил салон: у медиасистемы появился «парящий» широкоформатный тачскрин, изменились блок управления климатом и центральные дефлекторы. Изнутри Nissan Qashqai стал гораздо современнее, при этом излишней цифровизации нет.

Представители Nissan уточнили, что жители Казахстана получат особую версию модели, которая будет отличаться дополнительными опциями вроде подогревов.

Читайте также: