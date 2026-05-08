В Казахстане в десятки раз вырос утильсбор на автомобили из России

«Согласно тексту приказа, он вступил в силу через 30 дней после первой официальной публикации. Документ был размещен в базе 6 апреля. По сведениям казахстанской информационной системы „Параграф“, он введен в действие с 7 мая, которое являлось в Казахстане выходным днем (отмечался День защитника Отечества). Таким образом, фактически документ начал действовать 8 мая», — сообщает ТАСС.

Для легковых машин с двигателем от 1 до 2 л. коэффициент повышения составил 136, что даёт сумму сбора около 29,4 млн тенге (более 4,7 млн рублей по курсу на момент публикации) — дороже любой новой российской машины с таким мотором.

Для автомобилей из РФ и Белоруссии с двигателем до 1 литра коэффициент утильсбора установлен на уровне 22, а для машин объёмом свыше 3 литров — 246. Электромобили из всех стран, кроме России и Белоруссии, имеют нулевой коэффициент, тогда как для РФ и РБ он составляет 60.

В Минпромстрое Казахстана назвали меры зеркальными в ответ на повышение утильсбора в России. На казахстанскую сборку Lada, ГАЗ и КамАЗ изменения не распространяются. В Минпромторге РФ заявили, что ответных мер не прорабатывают.

