В Китае анонсировали флагманский гибридный кроссовер Wey V9X

Согласно официальным изображениям, кроссовер длиной более 5,3 метра получит фирменную оптику с двумя тонкими светодиодными полосами и подсвеченным логотипом между ними. Среди ключевых особенностей — традиционные дверные ручки (в отличие от скрытых, популярных у конкурентов), датчик LiDAR на крыше и массивная световая панель в задней части.

Модель оснастят подключаемой гибридной установкой (PHEV), сочетающей 2-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч составляет 4,4 секунды. Главной инновацией станет запас хода исключительно на электротяге — до 400 км по циклу CLTC. Аккумулятор поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки 6C, позволяя пополнить запас на 200 км всего за 5 минут.

Как сообщает издание CarNewsChina, компания уже начала подготовку к выходу модели на рынок. Ожидается, что в ближайшее время Wey V9X получит одобрение Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT), после чего станут известны окончательные спецификации. Серийное производство запланировано на март 2026 года, а мировая премьера, вероятно, состоится на Пекинском автосалоне в конце апреля.

С появлением V9X бренд Wey усилит свои позиции на конкурентном рынке больших премиальных внедорожников, сделав ставку на передовую гибридную технологию и модульность.

