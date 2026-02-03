Новости
Опубликовано 03 февраля 2026, 13:35
1 мин.

В Китае анонсировали флагманский гибридный кроссовер Wey V9X

Опубликованы изображения нового флагманского кроссовера Wey V9X. Модель, которая станет первым автомобилем на новой модульной платформе GWM One, будет сочетать внушительные размеры, высокую производительность и передовые технологии.
GWM Wey V9X
GWM Wey V9X
© Wey
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Согласно официальным изображениям, кроссовер длиной более 5,3 метра получит фирменную оптику с двумя тонкими светодиодными полосами и подсвеченным логотипом между ними. Среди ключевых особенностей — традиционные дверные ручки (в отличие от скрытых, популярных у конкурентов), датчик LiDAR на крыше и массивная световая панель в задней части.

Модель оснастят подключаемой гибридной установкой (PHEV), сочетающей 2-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч составляет 4,4 секунды. Главной инновацией станет запас хода исключительно на электротяге — до 400 км по циклу CLTC. Аккумулятор поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки 6C, позволяя пополнить запас на 200 км всего за 5 минут.

Как сообщает издание CarNewsChina, компания уже начала подготовку к выходу модели на рынок. Ожидается, что в ближайшее время Wey V9X получит одобрение Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT), после чего станут известны окончательные спецификации. Серийное производство запланировано на март 2026 года, а мировая премьера, вероятно, состоится на Пекинском автосалоне в конце апреля.

С появлением V9X бренд Wey усилит свои позиции на конкурентном рынке больших премиальных внедорожников, сделав ставку на передовую гибридную технологию и модульность.

Wey V9X

© Wey

Источник:Carnewschina
Автор:Алексей Морозов
#Wey