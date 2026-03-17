Опубликовано 17 марта 2026, 14:19
В Китае начались продажи «клона» Toyota Land Cruiser, который появится в России

Китайский кроссовер iCaur V27 с дизайном Toyota Land Cruiser появится в РФ в 2026 году. Россия входит в число приоритетных направлений: модель уже прошла цикл испытаний при отрицательных температурах, сообщает пресс-служба бренда.
iCaur V27
© iCaur
Алексей Морозов
Так, доработаны параметры подвески, оптимизирована терморегуляция силовой установки. Гибридная система Golden REEV, включающая 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора суммарной мощностью 455 л.с., сохраняет работоспособность при температурах до -40 °C.

Кузов V27 более чем на 76% состоит из высокопрочной стали, автомобиль оснащается семью подушками безопасности. Высота салона составляет 1350 мм, при сложенных задних сиденьях объем багажного отделения превышает 1800 л., что позволяет организовать спальное место.

К моменту выхода iCaur V27 на российский рынок будет сформирована дилерская сеть и подготовлена сервисная инфраструктура. Информация о ценах и комплектациях будет объявлена позднее.

Автор:Алексей Морозов
