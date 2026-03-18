В Китае появилась новая автомобильная марка Aistaland

Длина автомобиля составляет 5050 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1470 мм при колесной базе 3000 мм. У машины есть фирменные адаптивные фары Huawei XPixel. Интерьер выполнен в минималистичном ключе с доминированием цифровых экранов.

В основе GT7 лежит интеллектуальная платформа Qiankun от Huawei, включающая трехмоторную электрическую силовую установку. Питание обеспечивает тяговая батарея Qilin, разработанная совместно с CATL.

Aistaland GT7 уже прошел испытания в экстремально холодных условиях при температуре до -30°C.

Первые машины появятся в выставочных залах дилеров в апреле, а тест-драйвы и старт поставок намечены на июнь 2026 года.

