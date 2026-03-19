Опубликовано 19 марта 2026, 14:13
В Китае представили новый Geely Atlas, который заменит «Тугеллу»

В КНР прошла премьера нового купе-кроссовера Geely Boyue REV. 22 марта Geely Auto откроет продажи новой модели Boyue REV: в КНР под брендом Boyue традиционно продаются автомобили, известные на российском рынке под названием «Атлас». Однако перед нами машина, не имеющая отношения ни к «Атласу», ни к «Ситирэю».
Алексей Кованов
По своему формату загадочная новинка больше напоминает Geely Tugella. Что касается силовых установок, то моделт получит гибридную начинку, которая обеспечит общий хода на уровне 1525 км. На чистом электричестве кроссовер сможет преодолеть 375 км.

Полуторалитровый четырёхцилиндровый двигатель выполняет роль «удлинителя», то есть питает генератор. Расход топлива по стандарту WLTC составляет 4,95 л/100 км при разряженной батарее. Также имеется возможность питания внешних приборов мощностью до 6 кВт.

Как отмечает китайская пресса, длина Geely Boyue REV составит 4680 мм, а размер колёсной базы — 2778 мм. Для сравнения, аналогичные показатели Geely Tugella — 4605 и 2700 мм, а Geely Atlas — 4670 и 2777 мм, то есть новичок является довольно крупным.

