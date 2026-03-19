Опубликовано 19 марта 2026, 11:41
Volga K50 получит адаптивную подвеску, 8-ступенчатый «автомат» и мощный мотор
Марка Volga опубликовала характеристики кроссовера K50. Volga K50 должна стать одним из самых просторных и вместительных представителей своего сегмента, обещает пресс-служба возрождённой советской марки. Длина новинки составит 4770 мм, ширина — 1895 мм, а размер колёсной базы — 2845 мм. По этим показателям и внешнему виду модель до степени смешения напоминает Geely Monjaro.
© Volga
На сайте марки указано, что новинка получит двухлитровый турбомотор отдачей 238 л.с., систему полного привода, 8-диапазонный «автомат» и адаптивную подвеску. В продаже машины должны появиться этим летом.
Сами автомобили под брендом Volga начнут производить во втором квартале: местом сборки станет нижегородский завод, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.
Сейчас идёт плановая подготовка инфраструктуры и оборудования, ранее уточняла компания «ПЛА», которая будет заниматься выпуском новых автомобилей. Проектная мощность — 110 тысяч машин ежегодно.
Автоэксперт Хлебушкин перечислил 20 серьезных недостатков кроссовера Geely Monjaro. Больше всего претензий - к электронике и качеству салонного оборудования.