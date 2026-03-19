Volga K50 получит адаптивную подвеску, 8-ступенчатый «автомат» и мощный мотор

На сайте марки указано, что новинка получит двухлитровый турбомотор отдачей 238 л.с., систему полного привода, 8-диапазонный «автомат» и адаптивную подвеску. В продаже машины должны появиться этим летом.

Сами автомобили под брендом Volga начнут производить во втором квартале: местом сборки станет нижегородский завод, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen.

Сейчас идёт плановая подготовка инфраструктуры и оборудования, ранее уточняла компания «ПЛА», которая будет заниматься выпуском новых автомобилей. Проектная мощность — 110 тысяч машин ежегодно.