В Китае представят кроссовер GAC T75 с цифровым шасси

Судя по опубликованным официальным изображениям, новинка получила кузов прямоугольной формы с относительно короткими свесами, плоскую линию крыши, крупные боковые зеркала и полускрытые дверные ручки. Запасное колесо размещено на распашной задней двери. Среди других особенностей экстерьера — пластиковая защита колесных арок, черные диски и большие фары.

Представители GAC заявили, что модель получила «цифровое шасси» — термин, который обычно означает применение таких технологий, как steer-by-wire (электрическое управление рулевым управлением) и brake-by-wire (электрическое управление тормозами). Электромеханические тормоза становятся популярными в Китае: среди первых автомобилей, у которых появилась эта система, — Exeed EX7 и Li Auto L9 Livis.

Новый внедорожник GAC ранее прошел испытания в холодном климате в городе Якэши, который известен как одно из самых холодных мест Китая с температурой ниже минус 30 градусов по Цельсию.

