В Китае рухнули продажи новых автомобилей

Согласно данным Объединённого комитета по пассажирским автомобилям Китая), которые приводит IT Home, всего за месяц в КНР было реализовано 1,4 млн машин — это на 20% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 15% ниже показателей марта 2026 года.

С начала года совокупный объём розничных продаж составил 5,6 млн единиц, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом рынок электромобилей и гибридов чувствует себя заметно лучше. В апреле было продано 883 тыс. новых энергетических автомобилей (NEV). Это лишь на 5% меньше, чем год назад, и на 4% больше, чем в марте 2026 года.

