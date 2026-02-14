Опубликовано 14 февраля 2026, 13:461 мин.
В Китае признали опасными рули-штурвалы
Рули-штурвалы в автомобилях могут запретить в Китае. Министерство промышленности КНР представило проект обновлённого национального стандарта безопасности, регулирующего требования к автомобилям. Если документ утвердят, производителям могут запретить устанавливать рули нестандартной формы. Об этом сообщает CarNewsChina.
© Mercedes-Benz
Новый регламент предполагает проведение испытаний, где будет оцениваться ударная нагрузка в десяти строго определённых точках рулевого обода. У рулей с усечённой верхней частью такие точки попросту отсутствуют — это не позволяет выполнить требования. Если стандарт вступит в силу, под запрет могут попасть штурвалы в стиле «Формулы-1» и любые другие рули с неполным ободом.
Проект стандарта ужесточает требования к допустимому смещению рулевой колонки при ударе и к алгоритму раскрытия подушек безопасности. Ожидается, что новые нормы могут начать действовать с 1 января 2027 года.
Источник:CarNewsChina
Автор:Арина Лысенко
