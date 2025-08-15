Новости
В Китае запущен в производство Volvo XC70 с тремя электромоторами

Новинка позиционируется как автомобиль премиум D-класса, заняв место в модельном ряду между компактным XC60 и флагманом XC90
В Китае стартовало серийное производство роскошного гибрида Volvo. На заводе производителя в китайском Тайчжоу началась сборка кроссовера Volvo XC70. Эта модель, обещающая стать одной из главных премьер 2025 года в классе гибридных SUV, готовится к официальному старту продаж. Увидеть и заказать её впервые можно будет на автосалоне в Чэнду уже 27 августа.
Размеры кроссовера впечатляют: его длина составляет 4 815 миллиметров, ширина — 1 890 миллиметров, высота — 1 650 миллиметров, а расстояние между осями — 2 895 миллиметров.

Внешность XC70 выдержана в актуальном стиле электрифицированных моделей Volvo: здесь и закрытая решётка радиатора, напоминающая флагманскую EX90, и знаменитые светодиодные дневные ходовые огни «молот Тора», и очень лаконичные линии кузова. Инженеры уделили особое внимание аэродинамике: сопротивление воздуха снижают закрытые колёсные диски, утопленные дверные ручки, а спортивный характер подчёркивают безрамочные двери и обтекаемые зеркала.

XC70 построен на специальной платформе SMA Super Hybrid Architecture, созданной для сложных гибридных систем. В основе — полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель, оснащённый системой непосредственного впрыска топлива. Его максимальная мощность — 120 киловатт, а крутящий момент достигает 255 Ньютон-метров.

Гибридная система включает целых три электромотора. Мотор P1 мощностью 60 киловатт отвечает за выработку электроэнергии и запуск двигателя. Мотор P2 мощностью 107 киловатт установлен на передней оси и обеспечивает основное движение на электротяге. Мотор P4 мощностью 156 киловатт стоит на задней оси и подключается, когда нужен полный привод или дополнительная динамика. Такая схема позволяет XC70 автоматически переключаться между семью различными режимами работы, идеально подстраиваясь под манеру вождения и дорожную ситуацию.

Ещё одна инновация — уникальная трёхступенчатая гибридная трансмиссия DHT. Ее особенность в том, что бензиновый двигатель может подключаться напрямую к колёсам уже на скорости 20 километров в час. Для сравнения: у большинства конкурентов это происходит лишь после 60 километров в час. Это обеспечивает не только более плавный ход, но и существенно более эффективное использование топлива.

Запас хода только на электротяге у XC70 превышает 200 километров, что можно назвать одним из лучших показателей для гибрида. Общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает впечатляющих 1 200 километров. Расход топлива составляет 5,85 литра на 100 километров.

Ожидается, что в Китае цена Volvo XC70 стартует примерно с 360 тысяч юаней (около 4,1 миллиона рублей). За эти деньги покупатель получит не только передовые гибридные технологии, но и традиционно высокий для Volvo уровень безопасности, комфорта и качества отделки салона.