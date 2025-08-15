В Китае запущен в производство Volvo XC70 с тремя электромоторами

Размеры кроссовера впечатляют: его длина составляет 4 815 миллиметров, ширина — 1 890 миллиметров, высота — 1 650 миллиметров, а расстояние между осями — 2 895 миллиметров.

Внешность XC70 выдержана в актуальном стиле электрифицированных моделей Volvo: здесь и закрытая решётка радиатора, напоминающая флагманскую EX90, и знаменитые светодиодные дневные ходовые огни «молот Тора», и очень лаконичные линии кузова. Инженеры уделили особое внимание аэродинамике: сопротивление воздуха снижают закрытые колёсные диски, утопленные дверные ручки, а спортивный характер подчёркивают безрамочные двери и обтекаемые зеркала.

XC70 построен на специальной платформе SMA Super Hybrid Architecture, созданной для сложных гибридных систем. В основе — полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель, оснащённый системой непосредственного впрыска топлива. Его максимальная мощность — 120 киловатт, а крутящий момент достигает 255 Ньютон-метров.