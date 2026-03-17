Опубликовано 17 марта 2026, 23:31
В кроссоверы Jetour для рынка РФ встроили SIM-карты
Для автомобилей Jetour стали доступны телематические комплексы. Функциями трёх моделей Jetour — это кроссоверы Dashing, T2 и X70 Plus — теперь можно управлять дистанционно. Через фирменное приложение «Мой Jetour» владелец может отследить положение машины, оценить уровень зарядки аккумулятора, а также проконтролировать другие параметры.
© Jetour
Флагманский Jetour T2 получил телематические сервисы доступны во всех комплектациях, притом этой модели доступен расширенный набор функций, включая приложения «ВК Видео», «ВК Музыка» и «Яндекс Карты».
У кроссовера Jetour Dashing телематику получили только варианты, оборудованные 6-ступенчатыс преселективным «роботом», и в комплектациях «Люкс» и «Престиж», а у Jetour X70+ — в исполнении «Престиж».
Ранее Jetour прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 — эти автомобили исчезли из официальной гаммы бренда на российском рынке.
В будущем, при определенных условиях, российская линейка Jetour может быть расширена, и замена для этих кроссоверов всё-таки появится.
Источник:Jetour
Автор:Алексей Кованов
Теги: