Опубликовано 17 марта 2026, 23:31
В кроссоверы Jetour для рынка РФ встроили SIM-карты

Для автомобилей Jetour стали доступны телематические комплексы. Функциями трёх моделей Jetour — это кроссоверы Dashing, T2 и X70 Plus — теперь можно управлять дистанционно. Через фирменное приложение «Мой Jetour» владелец может отследить положение машины, оценить уровень зарядки аккумулятора, а также проконтролировать другие параметры.
Jetour Dashing
Алексей Кованов
Флагманский Jetour T2 получил телематические сервисы доступны во всех комплектациях, притом этой модели доступен расширенный набор функций, включая приложения «ВК Видео», «ВК Музыка» и «Яндекс Карты».

У кроссовера Jetour Dashing телематику получили только варианты, оборудованные 6-ступенчатыс преселективным «роботом», и в комплектациях «Люкс» и «Престиж», а у Jetour X70+ — в исполнении «Престиж».

Ранее Jetour прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 — эти автомобили исчезли из официальной гаммы бренда на российском рынке.

В будущем, при определенных условиях, российская линейка Jetour может быть расширена, и замена для этих кроссоверов всё-таки появится.