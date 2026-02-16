В Латвии уберут дорожные знаки с указанием Белоруссии и России

Между тем, номера серии «АМР» начали изымать в России вслед за легендарными «ЕКХ». В одном только Московском регионе конфисковали 15 таких комбинаций с кодом региона 97.

Кроме того, в России будут изымать автомобильные номера «ЕКХ» — «еду как хочу». Причина изъятия номеров «ЕКХ» — угроза компрометации силовиков.