В Латвии уберут дорожные знаки с указанием Белоруссии и России

16 февраля 2026
В Латвии уберут дорожные знаки с указанием Белоруссии и РоссииПод замену пойдут 235 указателей
Латвия запретила упоминание городов Белоруссии и России на дорожных знаках. До 30 сентября этого года дорожные службы страны должны либо заклеить названия населенных пунктов, либо установить новые таблички. На эти целы будет потрачено примерно 120 тыс. евро (1,1 млн рублей).
В эфире Latvijas radio представители Департамента аналитики безопасности дорожного движения CSDD отметили, что частичное заклеивание дорожных знаков не является оптимальным решением.
Впрочем, по мнению чиновников, поскольку речь идёт только об указателях направлений, это не должно существенно повлиять на безопасность движения.
Источник:ABW
Автор:Алексей Кованов