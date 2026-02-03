В России начали изымать номера серии «АМР»

Данная серия была введена еще в 1996 году и изначально предназначалась для автомобилей высокопоставленных государственных лиц, обеспечивая их идентификацию и особые привилегии на дороге.

Причиной изъятия стало то, что номера с 97-м регионом законодательно закреплены за правительственными и государственными органами. При этом аналогичные комбинации «АМР» с другими кодами (например, 99 и 77), не имевшие официального статуса, стали популярны среди автовладельцев как престижный и «блатной» аксессуар. Их часто продавали на интернет-ресурсах по высоким ценам — от 14 до 35 млн рублей.

Теперь эти номера решено убрать из общего учета. Их учет будет аннулирован, а сама буквенная серия «АМР» отправится в архив МВД. Сотрудники ГИБДД проводят проверки и останавливают автомобили для принудительного изъятия таких номеров. Продажа данных регистрационных знаков на интернет-площадках также запрещена.

