В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры

Гостей будут ждать сотни проектов, ток-шоу с участниками, интерактивная зона «Гараж», где каждый сможет попробовать себя в том или ином амплуа, ну и, конечно же, десятки тематических корнеров, маркетплейс, тату, барбершоп, а также много развлечений на любой вкус. Например, желающие смогут принять участие в заездах на болидах, сделанных из клапанных крышек ДВС. На машинках не будет никаких приводов, двигателей и управления — с вами останутся лишь удача, гравитация и восторг. Подобное развлекательное соревнование заявлено в России впервые.