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Опубликовано 19 июня 2025, 17:53
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В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры

Гостей Кастом Конвенции ждет новое развлечение — «гонка крышек»
Фестиваль «Кастом Конвенция» пройдет в Москве 28 и 29 июня. Место прежнее — Завода АРМА, где гостей будут ждать больше тысячи квадратных метров экспозиции, фудкорт и, разумеется, уникальные активности, от танцев и мастер-классов по кастомайзингу до уникальных «гонок крышек».
В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры
© Светлана Парфенова
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

28−29 июня на территории Завода АРМА пройдет очередная «Кастом Конвенция». Экспозиция крупнейшего российского фестиваля кастом-культуры займет площадь 1200 квадратных метров и вместит в себя новую экспозицию. Как и прежде, на мероприятии будет выставлено бесчисленное количество кастомов — от велосипедов до автомобилей, — а также организованы тематические корнеры, раскрывающие всю многогранность кастомайзинга.

В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры

© Светлана Парфенова

Гостей будут ждать сотни проектов, ток-шоу с участниками, интерактивная зона «Гараж», где каждый сможет попробовать себя в том или ином амплуа, ну и, конечно же, десятки тематических корнеров, маркетплейс, тату, барбершоп, а также много развлечений на любой вкус. Например, желающие смогут принять участие в заездах на болидах, сделанных из клапанных крышек ДВС. На машинках не будет никаких приводов, двигателей и управления — с вами останутся лишь удача, гравитация и восторг. Подобное развлекательное соревнование заявлено в России впервые.

В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры

© Светлана Парфенова

Формат фестиваля подойдет как взрослым, так и детям, причем дети до 7 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно, а в возрасте от 8 до 15 — по специальному «школьному билету». Организаторы будут рады в том числе гостям с собаками — но питомцы должны быть на поводках, а крупные породы дополнительно в намордниках. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

Источник:Кастом Конвенция
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Субкультура
#Кастомы