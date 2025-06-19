В Москве пройдет фестиваль кастом-культуры

В Москве пройдет фестиваль кастом-культурыГостей Кастом Конвенции ждет новое развлечение — «гонка крышек»
28−29 июня на территории Завода АРМА пройдет очередная «Кастом Конвенция». Экспозиция крупнейшего российского фестиваля кастом-культуры займет площадь 1200 квадратных метров и вместит в себя новую экспозицию. Как и прежде, на мероприятии будет выставлено бесчисленное количество кастомов — от велосипедов до автомобилей, — а также организованы тематические корнеры, раскрывающие всю многогранность кастомайзинга.
Гостей будут ждать сотни проектов, ток-шоу с участниками, интерактивная зона «Гараж», где каждый сможет попробовать себя в том или ином амплуа, ну и, конечно же, десятки тематических корнеров, маркетплейс, тату, барбершоп, а также много развлечений на любой вкус. Например, желающие смогут принять участие в заездах на болидах, сделанных из клапанных крышек ДВС. На машинках не будет никаких приводов, двигателей и управления — с вами останутся лишь удача, гравитация и восторг. Подобное развлекательное соревнование заявлено в России впервые.
Формат фестиваля подойдет как взрослым, так и детям, причем дети до 7 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно, а в возрасте от 8 до 15 — по специальному «школьному билету». Организаторы будут рады в том числе гостям с собаками — но питомцы должны быть на поводках, а крупные породы дополнительно в намордниках. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.