В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

Теперь проезд участка МСД в утренние и вечерние часы пик обойдется автомобилистам в 15 рублей (ранее — 13 рублей). Оплата взимается только в будни в критически загруженные временные интервалы: с 7:00 до 11:00 мск и с 16:00 до 20:00 мск.

При этом для транзитного проезда тариф остается прежним и составляет 950 рублей. В выходные и праздничные дни, а также в остальное время суток в будни движение по МСД по-прежнему остается бесплатным для всех категорий водителей.

В департаменте пояснили, что индексация направлена на более равномерное распределение трафика и снижение нагрузки на магистраль в самые загруженные часы. Московский скоростной диаметр — одна из ключевых магистралей города, соединяющая крупные вылетные трассы и районы на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы.

