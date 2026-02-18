В Москве выставили на продажу штаб-квартиру бывшего российского отделения Mercedes-Benz

"Бизнес-центр Mercedes-Benz Plaza расположен в Северном административном округе Москвы, на участке, примыкающем к Ленинградскому проспекту", – говорится в объявлении.

Mercedes-Benz прекратил официальную деятельность в РФ в 2022 году из-за санкций: завод в Подмосковье и другие активы были проданы, поставки машин прекратились, а дилеры лишились доступа к фирменному ПО.

Тем не менее, в начале 2026 года компания зарегистрировала в России новые товарные знаки.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.