Опубликовано 18 февраля 2026, 09:571 мин.
В Москве выставили на продажу штаб-квартиру бывшего российского отделения Mercedes-Benz
Объект реализуется целиком — вместе с торгово-выставочной зоной. В настоящее время это помещение занимает флагманский шоурум «МБ Рус Aito Seres», где представлены автомобили китайского бренда. Общая площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. м.
© Avito
"Бизнес-центр Mercedes-Benz Plaza расположен в Северном административном округе Москвы, на участке, примыкающем к Ленинградскому проспекту", – говорится в объявлении.
Mercedes-Benz прекратил официальную деятельность в РФ в 2022 году из-за санкций: завод в Подмосковье и другие активы были проданы, поставки машин прекратились, а дилеры лишились доступа к фирменному ПО.
Тем не менее, в начале 2026 года компания зарегистрировала в России новые товарные знаки.
