Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 09:57
1 мин.

В Москве выставили на продажу штаб-квартиру бывшего российского отделения Mercedes-Benz

Объект реализуется целиком — вместе с торгово-выставочной зоной. В настоящее время это помещение занимает флагманский шоурум «МБ Рус Aito Seres», где представлены автомобили китайского бренда. Общая площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. м.
В Москве выставили на продажу штаб-квартиру бывшего российского отделения Mercedes-Benz
© Avito
Алексей Морозов
Алексей Морозов

"Бизнес-центр Mercedes-Benz Plaza расположен в Северном административном округе Москвы, на участке, примыкающем к Ленинградскому проспекту", – говорится в объявлении.

Mercedes-Benz прекратил официальную деятельность в РФ в 2022 году из-за санкций: завод в Подмосковье и другие активы были проданы, поставки машин прекратились, а дилеры лишились доступа к фирменному ПО.

Тем не менее, в начале 2026 года компания зарегистрировала в России новые товарные знаки.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.

Источник:Avito
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Mercedes-Benz